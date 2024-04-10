Положение дел на фронте для Вооруженных сил Украины в текущий момент самое слабое с момента начала активных боевых действий в феврале 2022 года. Об этом в своем материале сообщает британское издание inews со ссылкой на заявление аналитика польской компании Rochan Consulting Конрада Музыки.

«Украина находится в самом слабом состоянии с момента начала активных боевых действий. И в течение следующих трех месяцев ситуация на поле боя не станет лучше для Киева», – заявил Музыка.

По словам аналитика, Вооруженные силы Российской Федерации смогли продемонстрировать успехи на фронте. Эксперт отметил, что российские штурмовые отряды постепенно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения, вытесняя украинских военнослужащих с позиций.

Напомним, что представитель главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Андрей Юсов назвал положение дел на линии фронта для ВСУ непростым.