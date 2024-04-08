Отказ Индии от сотрудничества в сфере закупок некоторых видов российских вооружений был признан ошибочным. При этом главной причиной отказа от российского вооружения стала «дезинформация, распространяемая США». Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Премьер-министр Индии Наренда Моди недавно совершил полет на истребители отечественного производства Tejas. Данный самолет был доведен до работоспособного состояния благодаря сотрудничеству индийских инженеров с российскими коллегами в рамках производства Су-30МКИ. При это в течение последних трех лет индийское правительство заказало у России 24 комплекта для сборки Су-30.

Маршал ВВС Индии в отставке, летчик-испытатель Анил Чопра в интервью порталу Indian Defence News заявил, что представители индийского правительства и армии поверили утверждениям Вашингтона о том, что введенные в отношении России санкции «похоронят проект Су-57». По прошествию времени в Индии осознали, что российский самолет пятого поколения является лучшим в классе и опять стремятся заполучить его для своих вооруженных сил.