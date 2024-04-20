Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал журналистам, что для человечества нет угрозы глобальной пандемии оленьего «зомби-вируса». Однако специалист отметил, что среди людей все равно есть вероятность заболевания данным вирусом.

Олений «зомби-вирус» получил название CWD – хроническая изнуряющая болезнь, способная приводить живые существа в состояние зомби. Это прионное заболевание, по словам иммунолога, на сегодняшний день является не единственной подобной зафиксированной болезнью.

Как подчеркнул специалист, источником данных типов заболеваний являются не бактерии и вирусы, а аномальные белки. Проникая в организм, они видоизменяют другие подобные им белки, превращая их в патогенные.

«Заболевание затрагивает не только центральную нервную систему (ЦНС), но и ряд других органов. Просто в ЦНС и в головном мозге это наиболее явным образом проявляется», – подчеркнул Крючков.

Напомним, что в США жертвами оленьего «зомби-вируса» стали два человека. Это были охотники, употреблявшие в пищу мясо дичи, которое, по всей вероятности было заражено данной болезнью. К сожалению, медики не смогли спасти этих людей, и они скончались.