Игорь Николаев поздравил Аллу Пугачеву с 75-летием. Он не стал тратить время на сочинение поздравления, а поделился архивным снимком. На нем Николаев и Пугачева – молодые, озорные и оба очень кудрявые.

На архивном снимке, который Николаев выложил по случаю юбилея артистки, они выглядят счастливыми. Оба улыбаются, а ветер развевает их кудри. По какому случаю и где сделан кадр, Николаев не уточнил. «С юбилеем», – лаконично подписал он фотографию.

Ранее сообщалось, что накануне и в сам день рождения Пугачева выложила сразу две новые песни. Накануне юбилея она представила песню «Я плачу». А в юбилей спела о том, что «жизнь слишком хороша» для того, чтобы тратить ее на грусть и страдания. Обе композиции очевидно посвящены супругу Максу Галкину* (*признан в РФ иноагентом).

Фурора, на который, возможно, рассчитывала Пугачева, песни не произвели. Песню про «хорошую жизнь» добавили в плейлист всего 250 пользователей Яндекс-Музыки.