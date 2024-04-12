Как сообщает IFL Science, антарктический вулкан Эребус выбрасывает столбы газа и пара, в составе которых содержатся кристаллы золота. На территории Западной Антарктиды и Земли Мэри Берд расположено 138 вулканов, большинство из которых спящие. Но около 10 вулканов постоянно активны.

Ученые провели исследование в Антарктиде, в ходе которого были собраны ледяные керны. Их анализ показал, что в последний ледниковый период произошло масштабное извержение вулканов, в разы мощнее любого известного ученым на сегодняшний день.

В новейшей истории в Антарктиде было зафиксировано всего три извержения вулканов. На юге расположен действующий вулкан Эребус, высотой 3794 метра. Горячее лавовое озеро, пребывающее в бурлящем состоянии с 1972 года, можно увидеть на спутниковых снимках. Данный вулкан регулярно выбрасывает газ и пар, в которых специалисты обнаружили наличие золотой пыли, размером не более 20 микрометров. И эта золотая пыль разносится на значительное расстояние от Эрибуса. По данным специалистов, вулкан в течение дня выбрасывает порядка 80 грамм золота.