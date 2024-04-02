Преподаватель народных танцев, объездивший со своими воспитанниками полмира, освоил профессию артиллериста, чтобы встать на защиту родного Донбасса.

Луганский педагог получил позывной «Гарант» и был зачислен в 123 мотострелковую бригаду Второго армейского корпуса южной группировки российской армии. В разговоре с журналистами РИА Новости он рассказал, что не мог оставаться в стороне от того, что происходило на Донбассе.

«Душа требовала перемен», сказал бывший педагог. Поэтому в 2019 году он вступил в Народную милицию ЛНР, а после начала спецоперации заключил контракт с МО РФ.

Хореограф уверен, что сбежавшие из России нигде в мире не найдут той теплоты, добросердечиям и радушия, которые готовы отдавать русские люди.