Микрохирург Алексей Дикарев в Краснодаре провел уникальную операцию и спас лицо ребенку, сильно пострадавшему от укусов собаки. Однако после того как состояние мальчика стабилизировалось КубМГУ разорвал контракт с врачом. Вспыхнул скандал, так как учреждение сообщило об уходе специалиста по собственному желанию.

Сам Дикарев говорит, что никакого заявления не писал и вообще находился в другой стране, когда с ним разрывали контракт.

Он сообщил, что реплантация должна была проводиться максимально быстро, поэтому он был вынужден взяться за операцию, которую раньше никто не делал. Для этой цели использовались изготовленные самим хирургом инструменты.

При этом в ходе операции состояние кожи оценивалось каждые 15 минут.

В настоящий момент продолжается реабилитация ребенка, микрохирург следит за его состоянием со стороны.