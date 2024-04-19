Микрохирург из Краснодара Алексей Дикарев, совершивший уникальную операцию 4-летнему мальчику из Карачаево-Черкессии, заявил в соцсетях, что недоразумение с его увольнением из КубГМУ было разрешено.

Напомним, что 4-летний ребенок из Черкесска пострадал от нападения собаки. Животное откусило мальчику нос, губы, щеки. Врачи из Владикавказа связались с хирургом Алексеем Дикаревым из Краснодара, попросив помочь сделать ребенку операцию. Специалист смог провести уникальную операцию, пришив ребенку все части лица на место. Операция прошла успешно, и мальчик уже восстанавливается.

Однако из-за столь рискованной операции хирург оказался на грани увольнения из Кубанского государственного медицинского университета, сообщают РИА Новости. Вероятным нарушением трудовых прав доктора заинтересовался СК РФ. Лично председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял под контроль дело об увольнении Алексея Дикарева.

Накануне хирург Алексей Дикарев заявил в соцсетях, что все недоразумения с увольнением были устранены.