Жители Харькова массово начали покидать город. В Телеграм-каналах появились видеокадры, на которых можно увидеть огромный поток автомобилей, движущихся в направлении из города. Машин настолько много, что многие водители начали ехать даже по встречной полосе. Это видео подтверждает ранее появившуюся информацию, что харьковчане начали массово покидать город.

Как отметил военный эксперт и блогер Юрий Подоляка, после информации, что в Харькове разрушена практически вся инфраструктура и проблемы со снабжением населения водой и электроэнергией, люди начали массово уезжать.

«На фоне регулярных уже бомбардировок ВКС России и на слухах, что здесь вот-вот начнутся бои из города начался исход населения», – добавил Подоляка.

О подготовке Харькова к эвакуации также заявил мэр города Игорь Терехов. Во время эфира в телемарафоне он обмолвился, что местные власти уже разработали план эвакуации из города.