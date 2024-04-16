Глава эстонского Минобороны Х. Певкура честно признался, что денег на покупку снарядов для ВСУ у Эстонии нет. Его заявление публикует iRozhlas.

Певкура сообщил, что у Эстонии нет денег на поддержание чешской инициативы. По ней «союзники» Киева хотели закупить снаряды в третьих странах и переправить их на Украину. Певкура сказал, что в Эстонии прекрасно осознают: многие страны внесли лепту в приобретение боеприпасов для украинской армии. Однако это не меняет простейшего факта: у Эстонии нет денег для участия в чешской инициативе.

Министр обороны Эстонии также сообщил, что найденные для совместной закупки снаряды требуют проверки, поэтому до конца года Киев может их не получить. По словам Певкура, в текущий момент для ВСУ найдено порядка полутора миллионов снарядов. Это вдвое больше ожидаемого. Но из-за скакнувшего спроса продавцы вдвое подняли цены.

Пока Чехия получила деньги от «союзников» на покупку первой партии из трехсот тысяч снарядов. Еще 500 тысяч снарядов находятся «в разработке». Первые снаряды ВСУ должны получить не позже июня, сказал Певкура.