Украинские военные откровенно признаются, что не хотят вести боевые действия на передовой, так как боятся ВС РФ. Но при этом они готовы продолжать насильственные действия в отношении мирных жителей Донбасса, рассказал американский эксперт Майкл Хадсон на YouTube-канале Dialogue Works.

Он пояснил, что мобилизованные украинцы, не имеющие опыта, боятся попадать на линию соприкосновения. Осложняет ситуацию нехватка боеприпасов – их выдают новобранцам очень мало, поэтому бойцы ничего не в силах изменить. Зато против гражданских они повоевать не прочь.