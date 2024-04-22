В пресс-службе Минобороны рассказали о героическом поступке гвардии старшины Александра Крутилова. Рискуя собственной жизнью, он сумел своевременно доставить боеприпасы российским артиллерийским подразделениям.

Снаряды на наши позиции везла целая колонна, которая попала под вражеские удары. Боевики ВСУ пытались заблокировать снабжение подразделений боеприпасами, поэтому вели ураганный огонь. Однако Крутилов и под обстрелом продолжил выполнять боевую задачу.

Под непрерывными ударами ВСУ он сумел успешно доставить снаряды на позиции, благодаря чему артиллеристы подавили украинские орудия и снизили боевой потенциал противника.