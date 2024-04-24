Гвардии сержант ВС РФ Валерий Хайдуков в одном бою сумел уничтожить сразу семь украинских беспилотников, атаковавших гаубичный дивизион. Обстоятельства рассказали в Минобороны России, передает РИА Новости.

В сообщении ведомства говорится, что ВСУ попытались атаковать российское подразделение дронами, оборудованными механизмами сброса взрывчатки, в том числе, и тяжелым БПЛА «Баба Яга». Также они периодически наносили артиллерийские удары.

Несмотря на это, а также на сильно ограниченную видимость, Хайдуков сбил семь беспилотников противника и успешно выполнил задачу по защите артдивизиона. Гвардии сержант занимает должность командира отделения зенитно-ракетной батареи, уточнили в Минобороны.

Героическими действиями военнослужащий сорвал ВСУ выполнение задачи по уничтожению артиллерийского подразделения ВС РФ, подготовка к которому велась длительное время.