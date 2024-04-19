Крушение русского бомбардировщика Ту-22МЗ на Ставрополье является следствие операции ГУР, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на осведомленного информатора в Минобороны Украины.

В статье говорится, что ГУР Украины опровергает заявление Минобороны России о том, что бомбардировщик упал в результате технической поломки. Якобы самолет был сбит украинскими военными в ходе выполнения операции ГУР. Главное управление разведки Украины заявляет, что это первый борт стратегической авиации России, который удалось сбить во время полета. В сообщении также говорится, что Ту-22МЗ наносил удары по украинской территории.

Командующий Воздушными силами Украины Н. Олещук* (*запрещен в РФ за терроризм) в официальном телеграм-канале также написал, что Ту-22М3 якобы был сбит зенитно-ракетными расчетами ВСУ. В статье отмечается, что русский бомбардировщик упал в 300 км от границы Украины. Следом шел еще один русский бомбардировщик, который успел развернуться.

В Минобороны РФ сообщали, что Ту-22М3 потерпел крушение на Ставрополье. Он возвращался на аэродром после выполнения задания. БК на борту не было.