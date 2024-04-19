Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что жизни летчиков, упавшего в Ставропольском крае самолете Ту-22М3, ничего не угрожает. По его словам, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. И уже в ближайшее время они будут перевезены в военный госпиталь в другой регион.

«Двоих летчиков с российского военного самолета доставили в краевые медучреждения. Вся необходимая врачебная помощь оказывается», – написал Владимиров в своем Телеграм-канале.

Напомним, утром 19 апреля в красногвардейском округе Ставропольского края в поле упал самолет Ту-22М3. На борту находилось четыре члена экипажа, один из которых погиб, двое остались живы и отправлены в больницы. Но четвертого члена экипажа спасатели еще ищут.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате технической неисправности. Как сообщили в Министерстве обороны России, Ту-22М3 выполнил боевое задание и возвращался обратно на аэродром. Самолет упал на безлюдной местности, а пилоты катапультировались. Боекомплекта на борту не было.