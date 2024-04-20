Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Телеграм-канале, что херсонское подполье получило винтовки, гранатометы и боеприпасы натовского образца от сторонников России, находящихся в рядах ВСУ.

«Организация сопротивления “Русский Херсон” завладела оружием натовского производства», – сообщил Владимир Сальдо.

По словам главы региона, российское подполье готово ударить по тылу украинской армии, когда наступит время наступления российской армии. Владимир Сальдо опубликовал в ТГ видеоролик с представителем херсонского подполья, сообщившим о готовности в любой момент нанести удар по вражеским войскам.

Ранее Владимир Сальдо сообщил, что три украинских военнослужащих на Херсонском направлении переплыли реку Днепр, чтобы сдаться в плен российским бойцам. Их действия были скоординированы, так как накануне они связались с российским командованием и заявили о желании сдаться.