Во время утренней пробежки 6 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попал под обстрел ВСУ. Пришлось срочно скрывать в убежище, рассказал он.

Глава региона сообщил, что противник рано утром попытался атаковать Белгород чешскими РСЗО RM-70 Vampire. Десять реактивных снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

Гладков в момент атаки как раз находился на пробежке и был вынужден спрятаться в одном из установленных по городу модульных укрытий.