Китайский эксперт Вэй Дунсюй рассказал в эфире Global News Radio, что иранские дроны-камикадзе могут создать серьезное давление на израильскую систему ПВО «Железный купол». Он отметил, что массовая атака просто перегрузит противовоздушную оборону.

Аналитик назвал преимуществами дронов способность летать на малых высотах, где их не всегда обнаруживают радиолокационные станции. Кроме того, беспилотники преодолевают несколько тысяч километров. При всем этом они обходятся недорого и могут использоваться массово, для атаки роем.

Если даже «Железному куполу» удастся отразить большинство дронов, они при массовом использовании смогут оказать на него серьезное давление. После этого Иран сможет задействовать крылатые ракеты, дальность которых составляет 1000 км и баллистические гиперзвуковые боезаряды, поражающие цели с дистанции в 2000 километров.

Огневая мощь Ирана может накрыть большую часть ближневосточного региона, причем системы ПВО уже не смогут эффективно с ними бороться. Если удары будут нанесены по военным базам Израиля, то и возможности для проведения ответной атаки у него будут минимальными.