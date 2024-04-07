Показ фильма RT «Донбасс: Вчера, сегодня, завтра» в столице Италии Риме привлек внимание большого количества зрителей. Зал был заполнен, хотя не обошлось без инцидентов с проукраинскими активистами.

Они устроили провокацию, выступая против показа фильма, развернули флаги и плакат, обвиняющие РФ в «агрессии». Также они выкрикивали стандартные нацистские лозунги.

Однако все эти усилия не оправдались, на показ собрался полный зал. Помимо самого фильма, зрители смогли пообщаться с его автором Татьяной Борщ по видеосвязи.

Документальная картина рассказывает о тех причинах, которые вынудили Россию начать специальную военную операцию на Украине, а также о так называемой «антитеррористической операции», в ходе которой киевский режим воевал с жителями Донбасса под руководством НАТО.

В Италии показ фильма состоится еще в трех городах.