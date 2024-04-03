Российский певец, музыкант и продюсер Григорий Лепс в беседе с корреспондентом «Пятого канала» рассказал, какие качества он ценит в женщинах. По словам знаменитости, представительница прекрасного пола должна быть добра, честна и порядочна. Однако несмотря на это, сейчас артист не строит иллюзий по поводу идеала женщины, хотя ранее в его воображении жила девушка мечты. Но более Лепс не стал вдаваться в подробности.

Артист подчеркнул, что главное в женщине не внешность, хотя он обращает внимание и на это. Но все же, женщина должна быть нормальным адекватным человеком, чтобы с ней можно было построить семейную жизнь.

Кроме того, Григорий Лепс подчеркнул, что нет ничего плохого в том, что женщина требует от мужчины финансов. На вопрос журналиста, можно ли женщину считать порядочной, если она ждет выгоды, Лепс ответил также вопросом.