Мелани Гриффит, Деми Мур и Том Хэнкс с супругой посетили Лос-Анджелесе благотворительный вечер, организованный фондом Women’s Cancer Research Fund.

Благотворительный фонд был основан в 20 лет назад. Он помогает изучить и оценить эффективность новых способов лечения рака у женщин. На вечере собирались пожертвования от желающих помочь женщинам, у которых диагностировали рак груди, яичников, шейки матки.

Вечер посетили многие звездные личности. Среди них – 61-летняя Деми Мур, которая получила специальную награду за поддержку дела повышения осведомленности о раке груди. В ответном слове Мур вспомнила про тетю, которая боролась с недугом. Для церемонии актрисы выбрала черное длинное платье с разрезом на подоле.

Среди гостей присутствовала 66-летяня Мелани Гриффит. Она пришла на вечер в белом брючном костюме. Также «Незабываемый гала-вечер» посетила 51-летняя актриса София Вергара и Том Хэнкс с супругом Ритой Уилсон.