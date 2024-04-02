Греческий парламентарий от Компартии Н. Папанастасис сообщил о намерениях Афин продать Киеву десятки тысяч танковых снарядов, начиненных запрещенным белым фосфором.

Папанастасис заявил, что греческие власти могут реализовать схему поставки запрещенных снарядов при помощи Чехии. Сначала боеприпасы отправят туда, а уже Чехия переправит их на Украину. Компартия осуждает подобные намерения властей, считая, что правительство Греции «переходит допустимые границы», вовлекая страну в «империалистическую войну», цитирует политика РИАН.

Греческий парламентарий напомнил, что использование белого фосфора против людей нарушает международные договоренности о запрете данного химвещества и директивы ООН. Если власти Греции реализуют намерения и поставят Киеву танковые снаряды, начиненные запрещенным веществом, они совершат военное преступление. Если же другие парламентские партии не поддержат коммунистов, они станут соучастницами данного преступления, сказал Папанастасис.