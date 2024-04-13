Горный козел оказался под мостом в Канзас-Сити и в конце концов был спасен

Сбежавший от владельцев горный козел, умудрившийся забраться на опору моста в г. Канзас-Сити (Миссури), пережил сложную операцию по спасению и теперь может воссоединиться с хозяевами, считающими, что его украли с их фермы два месяца назад. Источник: Associated Press.

«Эта история покорила сердца жителей Канзас-Сити», – сообщила Тори Фьюгейт из KC Pet Project, некоммерческой организации, занимающейся контролем животных в черте города и управляющей несколькими приютами для животных. «Забудьте о недавнем солнечном затмении. Мы были на страже козла».

Вскоре после затмения 8 апреля люди заметили парнокопытное и рогатое животное, позже идентифицированное, как козел по кличке Чуг. Он прыгал между бетонными опорами, поддерживающими мост, передвигаясь высоко над землей.

Сложная жертва

По словам Фьюгейт, в надежде подвести животное к безопасному месту одному из спасателей удалось накинуть веревочную петлю на шею козла, но это только усугубило опасность. Когда пожарные попытались спуститься с моста вниз, чтобы поймать Чуга, он испугался и попытался перескочить на соседнюю опору. Но его копыта соскользнули, а веревка зацепилась за элемент конструкции моста, оставаясь при этом на шее животного, в результате чего козел повис на ней и не двигался.

Пожарным удалось быстро освободить веревку, она ту же провисла. В результате козел упал на землю с высоты 4,5 метров, приземлившись точно в том месте, где пожарные перед этим успели набросать различные материалы, пытаясь смягчить удар от падения, сообщила Фьюгейт.

Ожидавший результатов спасения ветеринар ввел козлу успокоительное, затем пожарные подняли его на стропах к вершине скалистого холма, где ему кислород. После этого животное оживилось, и его повезли на рентген.

«У него чудесным образом нет сломанных костей», – заявила Фьюгейт. По ее словам, козел прыгал по опорам моста, находившимся на высоте 24 метра над землей, и в случае падения он определенно не выжил бы.

Она добавила, что эта история представляет собой лишь последнюю часть приключений этого козла. Он попал в приют как бездомный 13 марта, его окрестили Джеффри, и в том же месяце у него появились хозяева. Но животное сразу же перепрыгнуло через забор в своем новом доме и удрало.

«Благодаря его известности в СМИ вчера к нам обратился человек и заявил, что спасенное животное очень похож на их козла, пропал еще в феврале», – рассказала она.

Эта семья живет в двух часах езды от Канзас-Сити и планирует приехать в приют, чтобы подтвердить, их ли это украденный козел. Если да, то они планируют увезти его с собой домой. «Мартовские» владельцы козла подтвердили, что их это устроит.

«Похоже, козел очень серьезно относится к своей жизненной ситуации», – отметила Фьюгейт.