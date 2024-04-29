На Яхтенной улице в Санкт-Петербурге прогуливалась обнаженная девушка. Она прошлась под окнами жилых домов, а затем продефилировала по проезжей части к торговому центру «Питерленд». Видео ее прогулки появилось в социальных сетях.

Там девушку в таком «наряде» сразу заметили и попытались задержать полицейские. Однако повинуясь какому-то хитром плану, она прыгнула в холодную воду 19-метрового Яхтенного моста.

Что делать дальше, девушка видимо не придумала, так как далеко уплыть ей не удалось. Она быстро выбралась на берег, так как вода в этот период действительно ледяная. Полицейские уже встречали ее и передали врачам.

Отмечается, что личность девушки, а также причины столь экстравагантной прогулки пока не установлены.