Украинский президент В. Зеленский в традиционном вечернем стриме отчитался о том, чем занимался в течение дня.

Зеленский рассказал, что в понедельник собрал Ставку. На ней ключевой темой обсуждения стала ситуация в Часовом Яре, а также бои на Покровском направлении и под Купянском. Президент Украины с генералами обговорил способы, которые позволят защитить энергетику страны.

По словам украинского президента, главы разведок предупредили его о намерениях русской армии наступать. Зеленский заслушал доклад главы Службы внешней разведки О. Иващенко и начальника ГУР МО Украины К. Буданова* (*запрещен в РФ за экстремизм и терроризм).

Ранее глава ГУР Украины в беседе с немецкими репортерами анонсировал наступление российских войск на конец мая – начало июня. Он заверял, что ВСУ будут к этому времени готовы, хотя сражаться им будет «катастрофически тяжело», если Запад не увеличит помощь.