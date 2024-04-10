Главу департамента киберразведки СБУ И. Витюка отстранили от должности и отправили на передовую. На фронте «главный компьютерный гений» Украины будет служить в составе ДКИБ СБУ, пишет МК.

Причиной немилости стал скандал со «слишком быстрым обогащением» генерала Витюка. Председатель СБУ В. Малюк подписал приказ о новой должности генерала, которого из теплого офиса сослали на передовую. Украинские журналисты не слишком довольны таким решением. Они считают, что Витюка «сослали» для того, чтобы отвести удар от других высокопоставленных фигурантов скандального разбирательства.

Скандал в СБУ разгорелся после того, как в «Следствие. Инфо» появилось журналистское расследование о нелегальных доходах Витюка. В статье говорилось, что жена и теща генерала приобрели элитной недвижимости на 25 млн гривен. Чтобы скрыть нелегальные доходы, Витюк в декларации занизил стоимость престижных квартир.