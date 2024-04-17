После мощного удара ВС РФ по полигону в Чугуеве Харьковской области некоторые украинские телеграм-каналы распространили сообщения о гибели руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Подобные слухи распространяются не в первый раз, в прошлом году в Сети тоже появлялись сообщения о ранении Буданова, однако они оказались не соответствующими действительности.

На этот раз глава ГУР мог попасть под удар по полигону. Кроме того, сообщается, что в момент атаки на объекте находились также главком ВСУ Александр Сырский и высокопоставленные иностранные инструкторы и наемники.

Удар по полигону 15 апреля был действительно очень мощным, однако официальной информации о пребывании там Сырского или Буданова пока не поступало.