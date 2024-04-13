Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают добиваться тактического успеха на восточном участке фронта. Главком ВС Украины Александр Сырский признал истинное положение дел на фронте, описав плачевную для украинской армии ситуацию в своем Телеграм-канале.

«Ситуация на Восточном фронте в последние дни значительно обострилась. В первую очередь это связано с активизацией наступательных действий со стороны ВС РФ. … Время от времени противник добивается тактических успехов.», – написал Сырский.

По словам главкома ВСУ, российские подразделения активно наступают на Лиманском, Артемовском направлениях при поддержке бронетехники. Критическая ситуация для украинской армии складывается и на Покровском направлении, где ВС РФ активно наступает бронетанковыми группами.

Сырский пожаловался, что наступательным действиям российской армии способствует и теплая погода, превратившая большую часть открытых участков местности в дороги для тяжелой бронетехники.