Действия сотрудников украинского военкомата, пытавшихся вручить повестку журналисту Евгению Шульгату, будут проверены в ходе служебной проверки. Об этом в своем Телеграм-канале написал главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

«Необходимо подчеркнуть, что командование ВСУ с уважением относится к профессиональной деятельности журналистов, находящейся под охраной законодательства Украины, и осуждает любые правонарушения со стороны должностных лиц. … По материалам, опубликованным общественной организацией “Следствие.Инфо”, мной было отдано распоряжение командующему Сухопутными войсками ВСУ провести служебную проверку», – написал Сырский.

По данным украинского издания «Следствие.Инфо», одному из его журналистов, опубликовавшему расследование об элитном имуществе сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ), пытались вручить повестку в военкомат. Журналисты издания отмечают, что сотрудники военкомата могли действовать по приказу начальника департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.