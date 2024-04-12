Большинство украинцев, которые сейчас проходят обучение управлению истребителями F-16, получали опыт на устаревших советских самолетах. Он им сильно мешает осваивать воздушные машины четвертого поколения, заявил главнокомандующий войсками НАТО в Европе Кристофер Каволи.

По его словам, для всех прибывших пилотов в первую очередь устраивают тестирование. Те, кто имеет хорошую квалификацию, приступают к обучению полетам, остальные же проходят специализированную подготовку. При этом даже самые опытные украинские пилоты теряются в F-16, сильно отличающихся от тех машин, которые имеются в распоряжении ВСУ.

Еще одной проблемой украинцев Каволи назвал незнание английского языка. Без него сложно понять специализированные термины в руководствах по эксплуатации, а также полноценно общаться с инструкторами.