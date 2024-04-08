Румыния разрабатывает проект объединения с Молдавией, заявил премьер-министр страны Марчел Чолаку.

В интервью изданию DC News он высказался в том духе, что Молдавия в 1940 году была отторгнута от Румынии без каких-либо законных оснований. Поэтому Бухарест продолжает считать ее частью своей страны.

Поэтому сейчас Румыния готовит проект воссоединения с Молдавией, которое может произойти в составе ЕС либо за его пределами.

«Я это поддерживаю, у меня нет запрета. Это мое право!» — заявил политик.

При этом Чолаку признал, что потребуется проводить референдум, чтобы узнать мнение граждан Молдавии и получить их согласие на вхождение страны в состав Румынии.