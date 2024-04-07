Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова провела совещание в Оренбургской области, касаемо вопросов контроля качества питьевой воды во время возникшего паводка в регионе. В мероприятии приняли участия министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, представители ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области», сотрудники Водоканала и представители областного Роспотребнадзора.

Попова подчеркнула чрезвычайную важность мониторинга качества питьевой воды. Также она отметила необходимость принятия всех мер для обеспечения безопасности жителей в зонах, где произошло подтопление. Глава федерального ведомства заявила о необходимости во всех медучреждениях региона наличия запаса медпрепаратов и вакцин и формирования должного коечного фонда. А в пунктах временного размещения граждан следует тщательно контролировать качество продуктов питания и питьевой воды.

Главный государственный санитарный врач РФ также отметила важность быстрого реагирования всех служб в вопросах санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе.