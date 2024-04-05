Украине срочно необходимы ракеты для зенитно-ракетных комплексов, а также сами ЗРК для отражения ударов ВС РФ с воздуха, заявил глава ОП Андрей Ермак.

Он рассказал изданию Politico, что Киев остро нуждается в новых средствах противовоздушной обороны. Также у него заканчиваются боеприпасы для имеющихся в распоряжении ЗРК, которые также необходимо пополнять.

Ранее о системах ПВО для Киева говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, НАТО уже ищет «лучшие системы противовоздушной обороны». Сам он считает лучшими американские ЗРК Patriot.

Издание Politico также отмечает, что российская авиация, использующая авиабомбы с модулями планирования и коррекции, наносит серьезный ущерб украинской армии. При этом ПВО в борьбе с боезарядами не поможет, необходимы системы, способные перехватывать самолеты-носители.