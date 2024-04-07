Глава МЧС России Андрей Куренков сейчас находится в Оренбургской области. Министр вылетел в регион по поручению президента России Владимира Путина для организации работ по ликвидации последствий паводка. Он сообщил, что ситуация с наводнением в Орске является критической, так как в результате разрушения дамбы на реке Урал в городе Орск подтоплено более 4.5 тысяч жилых домов и приусадебных участков.

«Критическая ситуация сложилась в городе Орске… В результате этого оказались подтопленными 4 518 жилых домов и 4 587 приусадебных участков», – отметил Куренков.

Министр подчеркнул, что из затопленных районов было эвакуировано более 4 тысяч человек, включая 885 детей. В Орске было развернуто 11 пунктов временного размещения, рассчитанных на более чем 8 тысяч мест. Сейчас в ПВР находится около 510 человек, среди которых 116 детей.

Группировка Главного управления МЧС РФ по Оренбургской области сейчас работает в зоне подтопления. Также на месте ЧС находятся подразделения из Московской, Кировской областей и Пермского края.