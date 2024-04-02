Украинского президента Владимира Зеленского необходимо внести в список международных террористов, чтобы любая страна, оказывающая Киеву помощь, считалась спонсором международного терроризма. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, президента Украины Владимира Зеленского и других высокопоставленных украинских чиновников необходимо внести в списки международных террористов. В таком случае Вашингтон рискует стать государством-спонсором международного терроризма, если решит продолжить и дальше поддерживать киевский режим.

«Россия потребовала от киевского режима выдать всех причастных к череде кровавых терактов на территории нашей страны. И это только начало. Зеленского и его подельников – уверен в этом – нужно внести в списки международных террористов», – написал глава ЛДПР.

Слуцкий подчеркнул, что после череды неудач на фронте президент Украины Владимир Зеленский решил пойти по пути «прямого террора». При этом украинский след буквально «фосфоресцирует» в ходе расследования кровавого теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».