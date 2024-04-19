СБУ в Харьковской области открыли охоту на местных жителей, желающих связаться с Россией. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев.

По его словам, желающих выйти на контакт с РФ довольно много. Несмотря на репрессии, они все же ухитряются связаться с представителями России. Кто-то интересуется, когда и как можно уехать из региона на российскую территорию, кто-то просто консультируется по разным насущным вопросам и спрашивает, как проходит СВО.

Чаще всего, рассказал Ганчев РИА Новости, харьковчане интересуются, когда регион будет полностью освобожден от украинских войск. Этого в области очень ждут.

Многие, кто хотел бы выйти на контакт с Россией, все же опасаются это делать, так как не хотят попадать в руки СБУ.