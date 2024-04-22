Украинская армия столкнется с тяжелой ситуацией на фронте в конце весны или в самом начале лета. Об этом в беседе с корреспондентом «BBC Украина» заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Нас ждет довольно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в самое ближайшее время. … Проблемы с середины мая начнутся», – заявил глава украинской разведки.

Однако Буданов отметил, что не считает будущую ситуация на фронте катастрофической. По его словам, на линии боевого соприкосновения не случится одномоментный Армагеддон с обрушением всей линии фронта, но ситуация будет очень тяжелой для украинской армии. При это руководитель ГУР МО Украины подчеркнул, что трудный период может начаться и немного позже – в конце июня, когда российская армия начнет широкомасштабное наступление на территории Донбасса.