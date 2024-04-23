Крымские парламентарии забыли о включенном микрофоне, продолжая общение после объявленного перерыва в заседании, выдав неожиданную фразу. Отрывок из разговора крымских депутатов был опубликован авторами Телеграм-канала «Mash на волне».

На опубликованных кадрах можно увидеть, как председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов объявляет о перерыве в работе на десять минут, но продолжает общаться со своим заместителем Ефимом Фиксом, забыв о включенных микрофонах.

«Послушай, возникло ощущение, что мы работаем!», – говорит глава Госсовета Крыма, обращаясь к своему заму. «Да, ничего себе! Мы пашем!», – отвечает ему крымский парламентарий.

Ранее в Крыму был введен оранжевый уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра 21 апреля на полуострове ожидалось резкой ухудшение погодных условий с сильными ливнями, грозами и порывами ветра в 20-25 м/сек.