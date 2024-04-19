Чешский лидер Петр Павел заявил, что со странами Запада, которые выступают за Россию, тайно ведутся переговоры о поставке на Украину снарядов. О каких именно государствах идет речь, он не уточнил.

По словам президента Чехии, целый ряд стран не желают поставлять Украине вооружение и боеприпасы, чтобы не портить отношения с Россией. Однако с ними также ведутся переговоры. Они полностью конфиденциальны, что позволяет не раскрывать данные о возможных поставках.

Также Павел отметил, что сейчас Запад вынужден разрываться между двумя конфликтами – на Украине и на Ближнем Востоке, так как Израиль тоже нуждается в помощи.

По мнению экспертов, соотношение артиллерийских снарядов у России и Украины в ближайшее время может достичь 10 к 1, что создаст Киеву серьезные проблемы с обороной.