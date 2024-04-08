Сергей Чаус, назначенный Киевом главой администрации Часова Яра, в спешке покинул город. Украине Telegram-каналы пишут, что ВС РФ освободит этот населенный пункт спустя несколько дней после начала штурма.

Российские военные эксперты не согласны с таким утверждением. Они пояснили, что Часов Яр превращен в мощный укрепрайон, поэтому прорыв обороны ВСУ здесь может занять столько же времени, сколько было затрачено на сражение за Артемовск.

В Часовом Яре имеется промзона, в городе много многоэтажных зданий, в каждом из которых засели украинские подразделения. ВС РФ применяют тактику «огненного вала», штурмовики идут вперед при поддержке артиллерии и авиации, которые щедро сыплют на позиции ВСУ снаряды, корректируемые и планирующие авиабомбы.

Это несколько облегчает ВС РФ продвижение вперед, но все же Киев понимает важность Часова Яра и быстро его вряд ли сдаст.