В Шебекинском городском округе Белгородской области украинские беспилотники ударили по микроавтобусу и пассажирскому автобусу. Есть пострадавшие, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что дроны атаковали участок дороги между Архангельским и Шамино. Водитель автобуса получил множественные осколочные ранения, но к счастью, лишь поверхностные. В микроавтобусе женщина также получила поверхностную рану на ноге.

Медицинская помощь пострадавшим оказана, после этого они будут лечиться амбулаторно.

Кроме того, получили повреждения и лишились окон оба транспортных средства.

Ранее российские ВС сбили 4 беспилотных аппарата противника над Воронежской и Белгородской областями.