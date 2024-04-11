Террористы киевского режима атаковали гражданский грузовик, который работал на поле вблизи белгородской Кукуевки, сообщил глава региона В. Гладков.

Вражеский дрон нанес удар по гражданскому автомобилю. Водитель, к счастью, успел выскочить из грузовика. Мужчина не пострадал. Грузовик загорелся. Было принято решение не тушить его, чтобы пожарные не попали под повторную атаку дрона-камикадзе ВСУ, пояснил Гладков.

Гладков также рассказал о рабочей поездке по пяти поселкам Грайворонского городского округа. Наибольшие повреждения от ударов террористов киевского режима зафиксированы в Горьковском. Там пострадали жильцы 64 частных домой и 54 квартир. Сильно повреждена школа и местная администрация.

Из-за большого числа сброшенных мин, несдетонировавших артснарядов и гранат дронов пребывание в Горьковском опасно. После разминирования власти оценят повреждения и начнут восстановительные работы, сообщил губернатор Белгородской области.