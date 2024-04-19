Немецкий вице-канцлер Роберт Хабек и украинский министр Александр Камышин приняли участие в открытии нового завода по производству БПЛА. Предприятие принадлежит компании из ФРГ Quantum-Systems GmbH.

В марте 2024 года эта компания отправила на Украину 14 беспилотных аппаратов Vector с вертикальным взлетом и посадкой. Теперь, предположительно, именно эти дроны будут изготавливаться на украинском заводе.

В производство БПЛА инвесторы намерены вложить 6 миллионов евро на протяжении двух лет.

Напомним, 16 апреля российские ВС уничтожили цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также склад готовых дронов. Также баллистические и крылатые ракеты регулярно прилетают по другим промышленным предприятиям, работающим в интересах ВСУ.