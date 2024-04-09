Журналист Зоран Метер в хорватском издании Geopolitika.news спрогнозировал прорыв фронта на Украине. Он заявил, что причиной этому будут серьезные ошибки политического руководства страны и командования ВСУ.

Первым следствием этих просчетов стала потеря Киевом Авдеевки, которая якобы представляла собой «неприступную крепость». Однако сейчас все может быть в разы серьезнее, так как киевские планировщики не сделали выводов и допускают те же ошибки.

Сейчас российские войска вплотную подошли к Часову Яру, который, как и Авдеевка, совершенно не защищен от планирующих авиабомб. Они наносят огромное количество ударов по противнику, разрушая его укрепления и лишая боевиков последней мотивации к сопротивлению.

ВС РФ могут освободить Часов Яр быстрее, чем Артемовск и Авдеевку, а также прорвать оборону ВСУ западнее последней. Это приведет к существенным изменениям ситуации для украинской армии, причем в худшую сторону.