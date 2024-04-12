Генштаб украинской армии наконец-то решил провести ротацию подразделений, которые находятся на передовой с начала российской спецоперации. В соцсетях Генштаб ВСУ обещал дать отдых солдатам и офицерам, которые находятся на фронте третий год.

Генштаб ВСУ пишет, что ротация будет проводится поочередно в тех подразделениях, которые принимают непосредственное участие в боевых действиях. Им на смену пришлют бригады, которые в текущий момент находятся в тыловых районах.

Уточняется, что решение о ротации принято после того, как командование пересмотрело численность подразделений, находящихся в тылу. В результате «пересмотра» получилось «высвободить» тысячи солдат и офицеров, которые будут переброшены на передовую. Генштаб ВСУ также пишет, что предпринимает шаги для доукомплектования фронтовых бригад.