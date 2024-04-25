Новому генеральному секретарю НАТО необходимо будет сохранить единство всех стран-членов альянса. Об этом во время пресс-конференции на авиабазе в Германии заявил действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Я уверен, что союзники найдут прекрасного преемника. Не мне комментировать, кто именно им станет. Самое главное для генерального секретаря НАТО – сделать все, чтобы альянс сохранял единство», – заявил Столтенберг.

Генсек альянса выразил уверенность, что единство всех стран-членов НАТО будет сохранено и при новом руководстве. Стоит отметить, что Йенс Столтенберг должен был уйти со своего поста еще осенью 2022 года. Но в ходе саммита, проходящего в марте 2022 года, всеми странами-членами было принято решение о продлении мандата действующего генсека НАТО до сентября 2023 года. Позже мандат Йенса Столтенберга был продлен еще на один год. Новый глава НАТО должен быть назначен до 30 сентября 2024 года.