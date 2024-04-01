Вряд ли кто-то узнает реальную причину отставки главкома ВСУ Валерия Залужного, так как президент Украины Владимир Зеленский заставил его молчать, уверен украинский генерал Сергей Кривонос.

Он пояснил, что Зеленскому не нравилась стремительно возрастающая популярность Залужного, он чувствовал в нем сильного конкурента и поэтому воспользовался властными рычагами для избавления от главнокомандующего.

«Залужный будет молчать. Видимо, в определенных моментах на него осуществляется давление», – цитирует Кривоноса РИА Новости.

Не раскрывает причины увольнения своего предшественника и новый главком ВСУ Александр Сырский. Однако он заявляет, что они были «очень весомыми».

Напомним, Валерий Залужный после увольнения был назначен послом Украины в Лондоне.