Соединенные Штаты лицемерно поступают с Украиной, запрещая ей наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Об этом заявил генерал ВСУ Игорь Романенко, ранее занимавший пост замначальника Генштаба.

Его возмутило высказывание главы Пентагона Ллойда Остина о том, что атаки на российские НПЗ негативно влияют на весь мировой топливно-энергетический комплекс.

«Мы должны просто смотреть, как они (Соединенные Штаты) ведут себя с таким лицемерием, с двойными стандартами, и приветствовать их предложения?», – недовольно поинтересовался Романенко.

Он также заявил, что США вместо запретов лучше бы поставили на Украину истребители F-16, чтобы упростить решение боевых задач военнослужащими ВСУ.

Ранее сообщалось, что Киев проигнорировал требование США не атаковать российские НПЗ.