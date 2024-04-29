Отставной украинский генерал Сергей Кривонос назвал последствия, которые ожидают Украину после потери населенного пункта Очеретино.

Он пояснил, что Очеретино – это не маленькое село, там располагается промзона, которая окружена высотными домами. Кроме того, населенный пункт находится на возвышенности, поэтому ВС РФ смогут контролировать близлежащие территории и видеть далеко вперед.

Кроме того, из Очеретино российская армия сможет сперва продвинуться к Мирнограду, а оттуда – к районному центру Покровск, который все еще подконтролен Киеву.

«Сказать, что я недоволен — это мягко сказать, хочется просто задать определенным командирам вопросы: да сколько можно наступать на одни и те же грабли?», – цитирует возмущенные заявления Кривоноса РИА Новости.

Ранее глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ оставили центр Очеретино, который уже заняли бойцы ВС РФ.