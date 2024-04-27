За два года специальной военной операции Киев мог бы возвести несколько заводов по производству патронов и снарядов, чтобы не зависеть от Запада и не сталкиваться с дефицитом боеприпасов на фронте. Однако украинские власти только разворовывают деньги, которые получают от Запада, заявил на YouTube-канале Newsroom генерал ВСУ Сергей Кривонос.

«У нас стоит огромное количество заводов, которые могли бы быстро ремонтировать технику, но этого всего *** нет!», — нецензурно высказался военнослужащий.

По словам генерала, Киев хочет вести боевые действия тактикой «мясных штурмов», однако на одной только живой силе вооруженные конфликты не выигрывают. Украинские власти должны были давно модернизировать существующие предприятия под производство боеприпасов, но они лишь ждут новых пакетов помощи от Запада.